الدولار يستقر في كافة البنوك

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك، وذلك في ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، وسجل في بنوك "العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - الأهلي الكويتي بيريوس - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة ـ المشرق - الاستثمار العربي - العقاري المصري - الإمارات دبي الوطني - الكويت الوطني - العقاري المصري - الوطني الأول - التعمير والإسكان - التجاري الدولي - الأهلي المتحد - المصري لتنمية الصادرات.

ليباع بـ16.23 جنيه مقابل 16.13 جنيه للشراء أمس، كما استقر في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.21 جنيه للبيع و16.11 جنيه للشراء.