شادي ريان: ارتفاع سعر الدولار يؤثر على عملية تسعير السيارات

أكد شادي ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، أن ارتفاع سعر الدولار، أثر على عملية تسعير السيارات خلال الفترة المقبلة، بفعل تراجع الجنيه المصري، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية.

وقال "ريان" خلال حديثه لـ"الوطن"، إن هناك زيادتين، الأولى زيادة جمركية على السيارات التي تم شحنها إلى الجمارك المصرية بسعر الدولار القديم قبل الزيادة الأخيرة، إلا أن هناك زيادة في جمارك السيارة عند الاستلام بسعر الدولار الحالي، والثانية تكون زيادة علي سعر السيارة بسعر الدولار الحالي، وزيادة على الجمارك الخاصة بها.

وأشار "ريان"، إلى أن هناك كمية قليلة من استوكات "السيارات" للعام الجاري 2020، وذلك بسبب الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بفعل جائحة كورونا، وتوقف عمليات الشحن لمدة تجاوزة الشهرين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض الشركات التي طبقت زيادة الأسعار فور زيادة سعر الدولار، والبعض لم يقرر تلك الزيادة، والأمر يرجع إلى اتجاهين الأول القدرة المالية للشركة، وربح السيارة.

وأوضح أن الفرصة للسيارات المتسوردة، وخاصة (الأوروبي) منها، أفضل بكثير من التجميع المحلي، داخل السوق المصري، وذلك بفضل الإعفاءات الجمركية للأوروبي، بالإضافة إلى استراتيجية التصنيع المحلي، التي تباشرها الدولة بشكل مكثف خلال الفترة الحالية.