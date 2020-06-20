قبل إعلان الفائزين.. قائمة المرشحين لجوائز الدولة التقديرية والنيل

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، اجتماعه الـ64 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة 2019، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، خلال ساعات، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وجاءت أسماء المرشحين لجائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق "النيل" للمبدعين المصريين والعرب، التى رشحتها لجان الفحص كالتالي:

جائزة الدولة التقديرية في الفنون:

الفنان محمد محمود محمد صبح "محمد صبحي".

المخرجة سميحة علي محمود الغنيمي "سميحة الغنيمي".

الدكتور الراحل فاروق وهبة الجبالي "فاروق وهبة".

الدكتور طارق رجب يوسف زبادي "طارق زبادي".

الفنان محمد ثروت زكي محمد البحر "ثروت البحر".

الدكتورة هدى يوسف وصفي "هدى وصفي".

جائزة الدولة التقديرية في الآداب

محمد حسن أحمد سليمان "محمد سليمان".

محمد لطفي حسن جبريل "محمد جبريل".

يعقوب إسحق قليني الشاروني "يعقوب الشاروني".

الروائي مصطفى محمد علي نصر "مصطفى نصر".

الدكتور عبدالله عبدالفتاح التطاوي "عبدالله التطاوي".

الدكتور محمد حسن عبدالله.

جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

الدكتور رابح رتيب بسحنا "رابح رتيب".

الدكتور السيد أحمد أحمد عبدالخالق "السيد عبدالخالق".

الدكتور محمد عثمان عبدالعليم الخشت "محمد عثمان الخشت".

الدكتور سامي السيد عبدالعزيز مصطفى "سامي السيد عبدالعزيز".

الدكتور يوسف عبدالمجيد محمد حسن فايد "يوسف عبدالمجيد فايد".

الدكتور نبيل سيد إمبابي عبدالرازق "نبيل سيد إمبابي".

الدكتور محمد عبدالستار عبدالمقصود عثمان "محمد عبدالستار عثمان".

السفير الدكتور السيد أمين شلبي "أمين شلبي".

جوائز الدولة للتفوق

جائزة الدولة للتفوق في الفنون

الدكتور أحمد رجب منصور صقر "أحمد رجب منصور".

الدكتور كريم الغزالي كسيبة "كريم كسيبة".

الراحل المخرج محسن حلمي محمد الجمال "محسن حلمي".

نسان دوس أمين "ناثان دوس".

جائزة الدولة للتفوق في الآداب

مسعود فتحي عبدالمجيد شومان "مسعود شومان".

الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة "أحمد بلبولة".

الدكتور فوزي محمود أحمد خضر "فوزي خضر".

الدكتور مصطفى بيومي عبدالسلام "مصطفى بيومي عبدالسلام".

جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية

"الدكتور إبراهيم الدسوقي عبدالله علي المسلمي "إبراهيم عبدالله المسلمي".

الدكتور أحمد رجب محمد علي.

الدكتور أنور حامد أحمد مغيث.

الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي "عبدالمنعم الجميعي".

الدكتور محمد سالمان محمد سالمان طايع.

الدكتور مصطفى مرتضى علي محمود.

جائزة النيل في الفنون

الفنان جورج عبدالمسيح بشاي البهجوري "جورج البهجوري".

لينين فتحي عبدالله فكري الرملي "لينين الرملي".

جائزة النيل في الآداب

الكاتب محمد سلماوي محمد سلماوي "محمد سلماوي".

الدكتور أحمد علي مرسي أحمد يوسف "أحمد علي مرسي".

جائزة النيل في العلوم الاجتماعية

الدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد متولي "جودة عبدالخالق".

الدكتور محمد حامد إبراهيم دويدار "محمد دويدار".

جائزة النيل للمبدعين العرب

الفنان محمد عمر خليل.

الدكتور فتحي بن الهادي بن أحمد بن عبدالسلام التريكي "فتحي التريكي".