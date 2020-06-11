الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين في 6 مسابقات للعام 2019-2020، التي تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة الرفاعي ورجب الصاوي مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، برئاسة الدكتور شريف عوض.

مسابقة الإعلام وتعزيز الولاء والانتماء

فاز بها كل من:

عيسى جاد الكريم عيسى مراد.

نجلاء فتحي مصطفى أحمد محمد.

سلطان خلف الله محمد دياب.

مسابقة التأليف المسرحي

فاز بها كل من:

إبراهيم الحسيني علي محمد.

آمال محمد محمد الميرغني (مناصفة).

هدى سعيد أحمد سعيد (مناصفة).

مؤمن محمد محمد علي مؤمن.

مسابقة الصناعات الإبداعية

فاز بها كل من:

ضياء الدين عبد الدايم عمر داود (مناصفة) مركز أول.

مدحت شعبان عباس عبد الحي (مناصفة) أول.

نجوى محمد أحمد حماد (مناصفة) ثاني.

عبد الناصر شحات يونس أحمد (مناصفة) ثاني.

حنفي محمود عبد الفتاح حسان (مناصفة) ثالث.

محمد فوزي السيد محمد (مناصفة) ثالث.

مسابقة المشروعات القومية

فاز بها كل من:

عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف.

سارة أحمد أنور أحمد.

حسام ثابت صدقي قابيل.

مسابقة شعر العامية

فاز بها كل من:

حسام إبراهيم عارف عارف شحاته نجم.

محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف السيد سالم.

محمد أحمد خليفة مصطفى خليفة.

مسابقة الكاريكاتير

فاز بها كل من:

رحاب أحمد فوزي ياسين.

مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة.

محمد سعيد فوزي محمد الجاويش.