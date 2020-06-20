صندوق النقد يوافق على قرض لرواندا بـ 111 مليون دولار لمكافحة كورونا

وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 111.06 مليون دولار أمريكي لمساعدة رواندا على مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وذكر الصندوق، في بيان اليوم ،أن هذا القرض هو الثاني من نوعه الذي يوافق عليه صندوق النقد الدولي لصالح رواندا من أجل مكافحة الوباء وبذلك يصل إجمالي مبلغ القرضين الممنوحين من الصندوق إلى رواندا 220.46 مليون دولار.

وأشار صندوق النقد، إلى أن القرض الجديد يهدف إلى مساعدة رواندا على مكافحة كورونا المستجد، حيث سيستخدم بصورة خاصة في تمويل ميزان المدفوعات وتلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة البلاد.

وأوضح صندوق النقد، أن "احتياجات الإنفاق غير المسبوقة الناجمة عن الوباء إلى جانب فقدان الإيرادات، شكلت ضغطا كبيرا على الإنفاق العام وزادت من تداعيات الانخفاض الحاد للصادرات والتحويلات المالية على ميزان المدفوعات".

وأكد الصندوق، أن هذا القرض الجديد سيوفر "الدعم الضروري للنفقات الأساسية المرتبطة بكوفيد ـ 19 كجزء من خطة الحكومة في رواندا للتعافي الاقتصادي".

وتعاني رواندا، من تباطؤ كبير في نشاطها الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من عام 2020، وفي مايو الماضي، أشار وزير مالية رواندا إلى أن معدل النمو لبلاده من الممكن أن ينخفض إلى 2٪ هذا العام مقارنة بمعدل نمو 9.4% في 2019.

كينيا تخفض الإنفاق على التعليم الجامعي بنسبة 26% بسبب كورونا

وفي كينيا، قررت الحكومة، خفض التمويل المخصص للجامعات في موازنة البلاد بمقدار 400 مليون دولار أي بنسبة 26% ، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة، في بيان أصدرته اليوم، أنه بموجب قرار خفض مخصصات التعليم الجامعي في الموازنة العامة يتعين على الجامعات التي تعتمد بشكل أساسي على موارد الدولة أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى بديلة من أجل توفير تأهيل عالي الجودة لطلابها.

وأوضحت الحكومة الكينية، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل، مضيفة أن أزمة كورونا المستجد كانت السبب في انخفاض إيرادات الدولة وتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد ودول منطقة شرق أفريقيا.

وستؤدي الأزمة الصحية الحالية بسبب كورونا المستجد، إلى تقليل عدد الطلاب الدوليين الذين يشكلون مصدرا لدخل الجامعات في كينيا، وهو أمر يتخوف منه مسئولو الجامعات الكينية حيث سيضطرون للبحث عن مصادر أخرى للتمويل لتوفير برامج التدريب والأنشطة والمشاريع الخاصة بجامعاتهم.

وفي السودان، أكدت وزارة الصحة، تسجيل 100 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و7 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء118 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في السودان إلى 8416 حالة

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم، عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 32 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 12 ولاية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 150 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، ارتفع العدد الكلي للمصابين بالوباء إلى 8416 حالة، بينها 513 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3204 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.