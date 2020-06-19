تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة في السودان

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، 4 منها في ولاية الخرطوم، وشفاء 120 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 222 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، ولفتت إلى أنها أجرت فحصا لـ391 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8 آلاف و316 حالة، بينها 506 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3 آلاف و86 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.