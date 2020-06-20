موعد مباراة أرسنال وبرايتون اليوم السبت والقنوات الناقلة

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره برايتون، اليوم السبت الموافق 20 يونيو، ويبث اللقاء في الـ4 مساء بتوقيت القاهرة والـ5 مساء بتوقيت السعودية، والـ 6 مساء بتوقيت الإمارات، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون

وتقام مباراة أرسنال وبرايتون على استاد فالمر، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس".

ويحتل فريق أرسنال المركز التاسع في منافسات الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

ويسعى فريق أرسنال لتضميد جراحه بعد خسارته أمام مانشستر سيتي، الأربعاء الماضي، بـ3 أهداف دون مقابل.