تجديد حبس سائق وآخرين لسرقتهم 300 ألف جنيه فى أوسيم

جددت النيابة العامة، حبس سائق وعاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 300 ألف جنيه من خزينة شركة أجنبية مسؤولة عن تطوير محطة كهرباء أوسيم.

بدأت الواقعة بورود بلاغ من العاملين في الشركة يفيد بتعرض الخزينة للكسر والسرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، وأجرت معاينة لمكان الواقعة، وناقشت العاملين بالشركة، وبدأت فحص كاميرات المراقبة، والمشتبه فيهم.

وتوصلت القوات إلى تحديد هوية المتهمين الذين تبيّن أنّهم يتزعمهم سائق، وهو العقل المدبر للجريمة، واستعان بعاطلين وخطط لهما كيفية تنفيذ الجريمة، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وإعادة المسروقات.