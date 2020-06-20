تعليم قنا يشدد على رؤساء لجان الثانوية العامة بإجراءات التعقيم

عقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعين متتاليين، مع رؤساء لجان الثانوية العامة، على مستوى المحافظة، لتذليل أي عقبات تواجههم مع الإدارات التعليمية خلال أداء عملهم بلجان الامتحانات.

شارك في الاجتماعات، مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري إدارات الشئون القانونية وشئون الطلاب والتطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي والأمن ورؤساء اللجان المكلفين بالعمل بمدارس قنا والذين تم تقسيمهم على مجموعتين لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

أكد وكيل وزارة التربية و التعليم، في مستهل الاجتماع المنعقد بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، استلام كل رئيس لجنة من لجان المديرية وعددهم 65 متعلقات لجنته الإدارية وبوابات التعقيم وقيامة بفرشها التزاما بالتعليمات واستثمار السعة القصوى للجان سير الامتحان وفرش جميع الحجرات المتاحة.

وشدد وكيل تعليم قنا، على غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب واستيفاء إقرارات الموانع وإعلان الجدول والتعليمات في مكان واضح باللجنة وتجهيز حجرة مناسبة من حيث اشتراطات التأمين للكنترول.

وأوضح "خالد"، أن تحقيق الانضباط والهدوء واستيعاب الطلاب وطمأنتهم داخل اللجان يستلزم المرور والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة والمراقب الأول بجانب مراجعة الالتزام بحظر استخدام المحمول والتدخين باللجان وإخطار غرفة العمليات المشكلة بالمديرية بأي أزمات لا قدر الله أو ارتفاع في درجة حرارة أحد الطلاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.