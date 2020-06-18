"تعليم قنا" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

انتهت مديرية التربية والتعليم بقنا، من تركيب 65 بوابة تعقيم أمام مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة الرئيسية لتعقيم الطلاب والمراقبين قبل الدخول إلى مقر اللجنة، والمقرر انطلاقها في 21 يونيو الجاري.

كما استلمت المديرية كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين "أجهزة الكشف الحراري – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانتيات".

وقال صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

كما تم الاتفاق مع مديرية أمن قنا، على فرض إجراءات أمنية مشددة على مركز توزيع الأسئلة والتأكد من وصول أوراق الامتحانات بشكل امن للجان الفرعية.

وأضاف أن لجنة المديرية انتهت من تجهيز استراحات الثانوية العامة الخاصة بالمعلمين.