قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين من الخليل وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من الخليل وجنين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر 30 عاما عقب مداهمة منزله في يطا، كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير، وإذنا، وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، وأعاقت تحركهم.

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا شابا من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتظاهر آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة، أمس الجمعة، ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وشارك العشرات في اعتصام في منطقة الأغوار المهددة بمخطط الضم الإسرائيلي عقب تأدية صلاة الجمعة وسط تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي .

وذكرت مصادر فلسطينية أن المعتصمين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة عليها عبارات مناهضة لمخطط الضم الإسرائيلي، وأخرى تؤكد التمسك بالأراضي الفلسطينية ورفض عمليات مصادرتها.

وأدى العشرات، صلاة الجمعة، على أراض تعرضت لعمليات تجريف إسرائيلية في بلدة حارس شمال غرب سلفيت بدعوة من فصائل منظمة التحرير ولجان المقاومة الشعبية.

وعقب الانتهاء من الصلاة توجه المشاركون إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة و أغلقوه لتندلع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

وجرت مواجهات مماثلة في عدد من قرى الضفة الغربية ضمن الفعاليات الأسبوعية المنددة بالاستيطان ومخطط الضم الإسرائيلي أسفرت عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي.

وتظاهر مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة للتنديد بمخطط الضم الإسرائيلي رافعين الأعلام الفلسطينية.