جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.. وإصابة العشرات

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم ثلاثة أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر فلسطينية، إن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز التي استهدفت منازل الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم ثلاثة أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وكفر قدوم هي قرية فلسطينية، تتبع محافظة قلقيلية شمال غربي للضفة الغربية المحتلة، وتقع على بعد 18 كيلومترا شرق مدينة قلقيلية باتجاه مدينة نابلس.