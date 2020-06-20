الصين تندد بخطط تايوان توفير حماية لمثيري الشغب من هونج كونج

قالت الحكومة الصينية إن توفير الحماية "لمثيري الشغب" من هونج كونج لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان، كما أنه يمثل تدخلا في شؤون المدينة التي تحكمها الصين.

ونددت الصين بخطط تايوان مساعدة من يقرر من سكان هونج كونج الهروب إلى تايوان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني، في بيان، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونج كونج وتدمير استقرارها وازدهارها.

وأضاف أن "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر، التي تثير الفوضى في هونج كونج لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان".

وأشار المكتب إلى أن مؤامرات القوى، التي تدافع عن استقلال هونج كونج وتايوان وتسعى أيضا لإلحاق الضرر بصيغة" بلد واحد ونظامان" وتقسيم الأمة لن تنجح على الإطلاق.

وقالت تايوان، الخميس الماضي، إنها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونج كونج، مع تشديد بكين قبضتها على تلك المستعمرة البريطانية السابقة بما في ذلك قانون الأمن الوطني الجديد المزمع.

ويبدأ المكتب الجديد عمله في أول يوليو المقبل، وهو تاريخ يتسم بالحساسية حيث أنه اليوم، الذي سلمت فيه بريطانيا هونج كونج للحكم الصيني عام 1997 بموجب صيغة الصين "بلد واحد ونظامان".