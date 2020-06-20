بالفستان الأبيض.. وفاة عروس قبل بدء حفل زفافها بدقائق في المنيا

"بالفستان الأبيض" وقبل زفافها بساعات، لقيت العروس مصرعها "غرقا" بعد أن سقطت سيارتها في ترعة مركز ديرمواس بالمنيا، ذكرت التحريات والتحقيقات أن العروس كانت بصحبة شقيقتها متجهين للكوافير وقبل وصولهما بـ 180 ثانية.. سقطت السيارة في الترعة، وانتهت حياة العروس وشقيقتها وتحول العروس إلى "مأتم".

توفيت فتاة في العقد الثالث من العمر، قبل ساعات من بدء زفافها، غرقا في الترعة، وعقب ورود البلاغ إل مركز شرطة دير مواس بالمنيا، أمر اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وإجراء تحريات وانتشال الجثث.

دقائق معدودة وحضرت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت في الترعة نتيجة انفجار في الإطار الخلفي لها، بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، وسقطت السيارة وكانت تسقلها عروس وشقيقها وابنة عمهما، وتم انتشال الجثث ورفع آثار الحادث، وتبين أن العروس لقيت مصرعها هي وشقيقتها، وأصيبت ابنة عمهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وناظرت الجثث، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.