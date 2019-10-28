تكثف إدارة البحث الجنائي في المنيا من جهودها لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" علي يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما.

انتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، وبينت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن طالب جامعي يدعي محمد محمود عبد العزيز صاوي، 22 عاما، بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، أصيب بطعن نافذ من سلاح أبيض "مطواة" علي يد أيمن أحمد سلامه، 23 عاما، حلاق مقيم بقرية قرية إبشادات التابعة لمركز ملوي، وأنه جري نقله للوحدة الصحية بقرية بني خالد، ثم فارق الحياه، ثم حضرت الشرطة وألقت القبض علي المتهم وجاري تطوير مناقشته، لمعرفة الظروف والملابسات، وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إنتدات طبيب شرعي لتشريح الجثة، وصرحت بدفنها عقب ذلك.

وقد نشر عددا من الأهالي بقرية المجني عليه بوستات علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ذكروا فيها أن القتيل تشاجر مع المجني عليه، اعتراضا علي معاكسة فتاه من أقاربه، فيما نفي مسؤول أمني رفيع المستوي تلك الراوية، مرجحا أن خلافات سابقة بين الطرفين أدت لوقوع مشادة كلامية أثناء تواجد المتهم بقرية المجني عليه، ثم تطورت إلي مشاجرة، مؤكدا عدم تواجد أي فتيات قبل أو في أثناء وقوع الجريمة، لافتا أن إدارة البحث تجري تحرياتها لكشف الظروف والملابسات.