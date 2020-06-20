"الكرملين": بولندا قد تشكل تهديدا لروسيا

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن بولندا قد تشكل تهديدا لروسيا، في حال وضعت أراضيها رهن البنية الأساسية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح المتحدث باسم "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، في حديث للقناة الروسية الأولى، أن "بولندا إذا وفرت أراضيها العسكرية لدول ثالثة أو منظمة مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يشكل هذا تهديدا لنا".

وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو كانت على الدوام تحذر من خطورة زحف "الناتو" نحو الحدود الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال أمس الجمعة إن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدود بلاده وبيلاروس "تحمل طابعا استفزازيا صريحا".

وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو"، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.