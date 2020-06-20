"حسب الله": لجوء مصر لمجلس الأمن يضع العالم أمام مسؤولياته

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن لجوء مصر لمجلس الأمن بشان ملف أزمة سد النهضة، يضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية بشأن ملف سد النهضة، كما يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التمسك الكامل بالحلول السلمية لهذه الأزمة.

وقال "حسب الله" في بيان له اليوم، إن لجوء مصر لمجلس الأمن لم يأت من فراغ، وإنما جاء لعدة اعتبارات في مقدمتها الحرص الكامل لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إرساء مبدأ الاتجاه للحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف الأزمات التي تواجه العالم، فهذا المبدأ دائما كانت تطالب به مصر، ولذلك التزمت التزاما كاملا بتطبيقه على نفسها.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن العالم كله ومن ضمنه أثيوبيا على إدراك ووعي كاملين بأن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة أو موت، ولا يمكن أن تسمح مصر وقائدها ومؤسساتها وشعبها بالتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وقال إن قيام أثيوبيا، باتخاذ خطوات أحادية بشأن ملف سد النهضة، ينذر بعواقب وخيمة وخطيرة، مطالبا مجلس الأمن بالتدخل السريع لإلزام الجانب الأثيوبي باتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، مؤكدا أن هذا الاتفاق هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ملف سد النهضة.