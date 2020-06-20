"عليا الوفد": تدخل مجلس الأمن في أزمة سد النهضة يضمن حقوق مصر المائية

أكد حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن لجوء مصر، لرفع ملف أزمة سد النهضة الأثيوبي، إلى مجلس الأمن، جاء بعد استنفاذ كل وسائل التفاوض مع الجانب الأثيوبي على مدار سنوات طويلة.

وقال "قوطة" لـ"الوطن"، إن أزمة سد النهضة، قائمة منذ عام 2011، وبدأت الدول الثلاث مفاوضات لحل الخلاف وطوال ما يقرب من 10 سنوات، راوغت أثيوبيا ومضت في مخطط إنشاء السد دون الاكتراث بمصالح دولتي المصب مصر والسودان.

وأشار إلى أنه حتى الآن، تصر مصر، على مسلك التفاوض السلمي، مع محاولة إلزام أثيوبيا، بتوقيع اتفاق عادل ومنصف، وهو ما تتهرب منه أديس أبابا منذ سنوات وحتى الآن.

وشدد "قوطة" على أهمية تدخل مجلس الأمن، لضمان حقوق مصر المائية، وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل، وعلى رأسها "اتفاقية عنتيبي" التي تملصت أثيوبيا منها.

وأكد أن مصر، تمد يد السلام حتى الآن، للجانب الأثيوبي، إلا أن الأخيرة تعتبر مياه النيل ملكية خاصة بها فقط دون مراعاة لحقوق باقي دول حوض النيل وخاصة مصر، وهو أمر لا يمكن قبوله، فجميع الأنهار الدولية تحكمها اتفاقيات، وهي حق مشترك لجميع الدول.