برلماني يطالب بإحالة اتفاق مبادئ سد النهضة لمجلس النواب لإلغائه

قال النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن إحالة مصر، للنزاع مع أثيوبيا حول سد النهضة، إلى مجلس الأمن، خطوة مهمة لحسم الأزمة في ظل تعنت الجانب الأثيوبي، وعدم التزامه باتفاق المبادئ.

وأضاف "خليل" لـ"الوطن"، أنه يجب أن يتبع خطوة اللجوء لمجلس الأمن، إحالة اتفاق المبادئ الموقع عليه من مصر والسودان وأثيوبيا، في مارس 2015، والذي لم تلتزم به أديس أبابا، إلى مجلس النواب، لإلغائه وكأنه لم يكن، في ضوء عدم التزام الجانب الأثيوبي به.

وتابع بأن مجلس الأمن، سيكون له دور كبير في حسم هذه القضية، وخاصة أن حصة مصر التاريخية 55 مليار متر مكعب في نهر النيل، معروفة، ولكن الجانب الأثيوبي يتعنت ولا يعترف بالاتفاقيات الدولية والتاريخية التي تقسم مياه النيل.

وأكد "خليل" أن الجانب الأثيوبي ملزم بإطلاع مصر على الدراسات الفنية لسد النهضة، وكيفية تخزين المياه، والتي يجب أن تكون بين 6 إلى 9 سنوات، وخاصة أنها تمتلك آلاف الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، لكن تعنتها في التفاوض مع مصر، يقف خلفه أهداف خبيثة، ولن تترك مصر حقوقها التاريخية في نهر النيل.