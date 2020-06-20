وزير الدفاع التركي يعترف بتدمير أكثر من 150 منطقة بشمال العراق

اعترف وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بدمار منازل المدنيين بشمال العراق، في الهجمات العدائية التي شنتها القوات الجوية التركية على مدار الأيام الماضية، وقال خلال زيارته لمركز عمليات "مخلب النمر" بشمال العراق، إن الطائرات التركية نجحت في دك أكثر من 150 موقع ومنطقة للأكراد.

ونقلت صحيفة "تي 24" التركية عن وزير الدفاع التركي قوله "لقد قمنا بدك مناطق الأكراد بشمال العراق، وسنواصل عملياتنا حتى القضاء عليهم تمامًا، وذلك بعد تدميرنا لـ150 موقع، وتنفيذ العديد من المهمات العسكرية لتطهير شمال العراق منهم"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكان آكار قد توجه أمس الجمعة لأقرب نقطة لمنطقة عمليات "مخلب النمر" وتفقد بنفسه المنطقة التي شهدت مقتل أحد جنوده أمس في عمليات دفاعية عراقية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الدفاع التركي ما يزال موجودًا في المنطقة بصحبة رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال يشار جولار، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوت البرية، أوميت دوندار، ورئيس هيئة القوات الجوية، حسن كوتشكاك يوز، ورئيس هيئة القوات البحرية، عدنان أوزبال، وقائد الجيش الثاني الفريق سنان يايلا.