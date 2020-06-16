نشرة أخبار تركيا.. استغاثة بشمال وشرق سوريا ضد هجمات العدوان التركي

فى بيان مشترك أصدره 32 حزباً وحراكاً سياسياً في شمال وشرق سوريا، طالبوا الرأي العام العالمي والتحالف الدولي بالتدخل لوقف لهجمات الاعتداء التركية.

كان قد أدلى 32 حزبًا وحركة سياسية في شمال وشرق سوريا، ببيان مشترك بشأن هجمات الإعتداء والغارات الجوية التركية على مناطق شانجل، ومخ، وقنديل.

وجاء في البيان الذي أدان الإعتداء التركي ليلة أمس، أن هذا الاعتداء قد استهدف آمال سعوب المنطقة، مشيراً إلى أن "بسبب استمرار النظام التركي في توجية الهجمات الاعتدائية ضد الشعب الكردي، هو صمت المجتمع الدولي. وأن الاحتلال التركي الموجود في مناطق عفرين وسركانية، وجرسبي وغيرها من المناطق السورية ماهو الإ نتيجة لهذا النهج.

بدأ استخدام الليرة التركية فى إدلب بعد فرض تركيا لاستخدامها فى شمال سوريا

فى 11 يونيو كانت الأمم المتحدة قد صرحت أنه تم إدخال مبالغ "ضخمة" من العملة التركية إلى إدلب. لتبدأ اليوم محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة الجماعات المعارضة السورية المسلحة فى استخدام الليرة التركية. وأعلنت حكومة التحرير التابعة لهيئة تحرير الشام أن مدفوعات الرواتب والأجور سوف تتم بالليرة التركية هذا الشهر. وقال باسل عبد العزيز، المسؤول عن الوحدة الاقتصادية، أنه تم إصدار تعليمات "لوسطاء ومكاتب الصرافة" باستخدام الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية في المعاملات اليومية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية يوم الأحد إنه رأى أكياس مملؤة بالعملات المعدنية والتركية وعملات ورقية في مكاتب صرافة في المنطقة. كما نقلت الوكالة أيضاً معلومات تفيد بأن الأسعار فى محطات الوقود أصبحت مدرجة بالليرة التركية.

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين كوجا، فى البيان اليومى لفيروس كورونا عن وجود إرتفاع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة مقارنة بالأيام السابقة. حيث تم تشخيص 1592 حالة إصابة جديدة، ووفاة 18 شخص وبذلك يرتفع إجمالى عدد للوفيات إلى 4825، وإجمالى حالات الإصابة إلى 179 ألف 831 حالة إصابة.كما أضاف الوزير: "أن هناك مناطق معينة تشهد إرتفاع كبير فى حالات الإصابة، هل نتراخى؟ أم نكافح؟ إذا حافظنا جميعاً معاً على الكمامة والمسافة الأجتماعية سوف نستطيع السيطرة على الإنتشار.

أدانت قيادة العمليات العراقية المشتركة الغارات الجوية التي شنتها القوات المسلحة التركية، ليلة أمس على مناطق مرتبطة بإقليم كردستان شمال سوريا. كما أضافت أن إختراق الأجواء العراقية هو إنتهاك واضح للسيادة العراقية. وجاء فى البيان "ندين خرق المجال الجوي العراقي من قبل الطائرات الحربية التركية، وأن اختراق الأجواء العراقية هو انتهاك واضح للسيادة.العراقية يجب وقف هذه الانتهاكات بسبب إحترام المصالح المشتركة للبلدين".

قامت قوات الشرطة التركية بمحاصرة مبنى حزب الشعوب الديمقراطى بمحافظة فان، ولم تسمح لأي شخص، بما في ذلك مديري الحزب ، بدخول المبنى. قام العشرات من رجال الشرطة التركية بمحاصرة مبنى حزب الشعوب الديمقراطى ولم يسمحوا لأحد بدخول المبنى بما فى ذلك رئيس ومديرى الحزب بمحافظة فان التركية كما قامت الشرطة بغلق الشوارع المؤديه للحزب ووذع الحواجز فى المنطقة. جاء ذلك مع بدأ مسيرات الإحتجاج التى بدأها الحزب فى مدن هكارى، وأدرينه وأنقرة تحت عنوان "مسيرة الديمقراطية ضد الإنقلاب" بعد إسقاط عضوية واعتقال نواب البرلمان عن الحزب والذى اعتبرته الأحزاب التركية إنقلاباً على الديمقراطية.

تجمع العديد من المواطنين أمام المبنى المركزى العام لحزب العدالة والتنمية لمعرفة مصير الأموال التى كان قد تم جمعها بإسم شهداء 15 يوليو وأسر الشهداء، ومعرفة فيما تم صرف هذه الأموال. بينما قامت قوات الشرطة التركية بتفريق تلك التجمعات.وطالبوا المحتجون بالتحدث إلى المسؤولين أيضاً اليوم أمام مبنى حزب العدالة والتنمية المركزى، بينما أفاد أن نائب البرلمان التركى عن حزب الشعب الجمهورى بدائرة أنقرة على حيدر كان قد تم إبعاده من أمام مركز الحزب مع المحتجين حيث تدخلت الشرطة التركية لتفريقهم.كما قامت قوات الشرطة التركية بإغلاق الطرق المؤدية للحزب.