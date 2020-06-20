للعام الثالث على التوالي.. حجب 13 من جوائز الدولة التشجيعية

حجبت 13 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية في عدة مجالات أبرزها تطبيقات إلكترونية للأطفال، والنقد الروائي، والمسرحية الشعرية، وثقافة البيئة، والمواطنة في التاريخ المصري، في ظاهرة تتكرر للعام الثالث على التوالي، حيث حجبت 14 جائزة العام الماضي.

فيما جاءت أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

أولًا الفنون

فن الرسم: هند حسن سيد مصظفى، الخزف: محمد أحمد حسن سعودي، العزف على آلة القانون: شادي أحمد محمود الجندي، التمثيل المسرحي: سلوى أحمد محمد فرج، تصميم أزياء مسرحية: مروة محمد صالح عودة، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة: شريف خالد عبدالخالق عبدالحميد، وشريف رمزي رزق أبو السعد، وناهد مسعد محمد زميتر، ومصطفى مجدي مصطفى البشبيشي، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية: عادل عبدالمنعم محمد داود، تصوير الفيلم الروائي الطويل: مصطفى أشرف أحمد فهمي.

ثانيًا الآداب

نقد النص الشعري: رضا عطية إسكندر فرج، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية: حجبت، ديوان شعر فصيح: حاتم محمد عبدالحليم عبدالرحمن، مسرحية شعرية: حجبت، الرواية: أحمد عطا الله محمد إسماعيل، تطبيقات إلكترونية للأطفال: حجبت، ترجمة كتاب في النقد الروائي: حجبت، رواية للناشئين (15:9) سنة مكونة من (15:5) ألف كلمة: هيثم عبدربه السيد عبدالرحمن.

ثالثًا العلوم الاجتماعية

علم الإجتماع: حجبت ، التاريخ: حجبت، الجغرافيا: منال سمير شلبي متولى الشوبكي، الفلسفة وعلم النفس: محمد ممدوح علي عبدالمجيد، الشباب: فتحي محمد فتحي محمد محمد شمس الدين، الكتاب والنشر: نرمين عبدالقادر إمبابي السيد، ثقافة البيئة: حجبت، علوم الإدارة: أيمن السيد الباجوري.

رابعًا العلوم الاقتصادية والقانونية

اقتصاديات البيئة: حجبت، الاقتصاد المصري بين الاستقلال والتبعية: حجبت، الفكر والنظرية السياسية: حجبت، دراسات شرق أوسطية: حجبت، فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر": حجبت، قوانين التجارة والقانون الدولي الخاص "التحكيم في المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر ": هيثم السيد أحمد عيسى محمد مناع، مبدأ المواطنة في التاريخ المصري: حجبت، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز: يوسف محمد ورداني محمد.