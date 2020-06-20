وهب الله: تصريحات الرئيس السيسي عن الجيش تأكيد على قدراته وجاهزيته

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة المركزية العسكرية، عن الجيش المصري وامكانياته ودوره، رسالة واضحة وصريحة بأن القوات المسلحة المصرية قادرة على الدفاع عن بلدها في أى وقت.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن الرئيس السيسي أكد قدرة الجيش المصري على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، وهي رسالة للمجتمع الإقليمي ومن يحاولون التربص بمصر سواء في الملف الليبي أو أزمة سد النهضة.

وأكد أن مصر دولة كبيرة ولا تعتدي على أحد ولكن في ذات الوقت لن تقبل تهديد أمنها القومي، سواء بتواجد جماعات إرهابية على حدودها مع ليبيا أو خلق أزمة في أمنها المائي.