السيسي يحيي أبطال القوات المسلحة ويطمئن على الكفاءة العالية للجيش

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال القوات المسلحة المصرية، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، قائلًا: "الحقيقة سعيد جدًا إني التقي بكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة العالية للقوات المسلحة".

الرئيس: جزء كبير من الجيش يتواجد بالمنطقة الغربية العسكرية.. وجاهزون لأي هام

وأضاف الرئيس السيسي: "القوات المسلحة جزء كبير منها هنا سواء من القوات الخاصة أو القوات الجوية والجاهز لتنفيذ أي مهام".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين.