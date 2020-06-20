سياسي تونسي: «الإخوان» كالسرطان المتوغل في الوطن العربي

تصاعد الغضب الشعبي والسياسي فى تونس ضد حركة "النهضة"، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، ورئيسها راشد الغنوشي، الذي يشغل رئاسة البرلمان، وفى هذا السياق تحدثت «الوطن» مع السياسى التونسى البارز منجى الرحوي، القيادى بالجبهة الشعبية، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، الذى أكد رفضه تحركات «الغنوشى».

وتحدث «الرحوي» عن دلالات التقارب بين «الغنوشي» و«النهضة» مع تركيا وقطر، قائلا: «نحن ندرك أن راشد الغنوشي وحزبه ولاؤهم للخارج أكثر من تونس، ولاؤهم لتركيا وقطر أكثر من ولائهم لتونس، وفى هذا خطورة كبيرة ومساس بالسيادة الوطنية، وندرك أن العلاقات الآن وثيقة وقوية للحركة مع تركيا وقطر، فيها ما هو علني، وفيها ما هو سري بالتأكيد».

وأضاف: «النهضة» وحركة الإخوان «أخطبوط كبير»، وكما يقولون سرطان في جسد الوطن العربي، ويتكاثرون بطريقة غريبة، ويستعملون كل شىء.

وعن استغلال تركيا وجود حركة «النهضة» فى تونس لدعم الإرهاب في ليبيا، قال السياسي التونسي البارز: «ليست لدينا معطيات بالبراهين، ولكن ندرك أن هناك تنقلات مشبوهة وطائرات مشبوهة تهبط إلى تونس، ومبادلات تجارية مشبوهة على الحدود».