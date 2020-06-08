حراك شعبي تونسي يدعو إلى اعتصام أمام حركة النهضة وحل البرلمان

دعا حراك شعبي تونسي، إلى اعتصام أمام حركة النهضة وحل البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وكانت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام في تونس، نسرين العماري، قال في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، إن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خضر أخفيا مراسلة كانت توجهت بها لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان طبرق في ليبيا لعقد جلسة عمل مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي.

وجاءت أرقام استطلاعات الرأي السلبية، بشأن ثقة المواطنين التونسيين في رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتشكل نقطة فارقة في مسار حركة النهضة المتراجع، وهو ما اعتبره محللا سياسيا، نتاج عوامل عدة.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة سيجما كونساي، بالتعاون مع جريدة المغرب التونسية، في وقت سابق، فإن الغنوشي تصدر مؤشر انعدام الثقة بين التونسيين بنسبة 68%.

وأشار الاستطلاع نفسه، إلى تزايد الثقة في النائبة البرلمانية عبير موسي، بعد حصولها على المرتبة الخامسة في مؤشر السياسيين الأكثر ثقة بين التونسيين لأول مرة منذ سنوات.