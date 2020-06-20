"قومى المرأة" يعقد اجتماع مع واعظات الأوقاف ورهبات الكنائس ضمن "احميها من الختان"

عقد المجلس القومي للمرأة صباح اليوم إجتماعآ مع واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس بهدف تبادل الرؤى والأفكار ضمن حمله احميها من الختان بالإضافة إلى عرض الجهود المبذولة ومبادرات التوعوية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الأستاذة إيزيس حافظ المديرة العامة للإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس وعدد من الواعظات والراهبات فى جميع محافظات الجمهورية ، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس .

أعربت الأستاذة إيزيس حافظ عن بالغ سعادتها بهذا الإجتماع مع نخبة متميزة من مجموعة سفيرات المحبة والسلام بهدف تبادل الرؤى والأفكار ضمن حمله احميها من الختان مشيرة الى أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة ذهبية لدمج واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس في عمل مشترك للتوعية بقضية ختان الإناث.

ومن خلال الإجتماع عرضت واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس تجاربهن وخبراتهن من خلال مشاركتهن فى حملات طرق الأبواب وعرض رسائل الخاصة بقضية ختان الإناث ومدى استجابة المستهدفات من تلك الرسائل كما عرضن جهودهن المبذولة والمبادرات التوعوية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

فى نهاية إجتماع مجموعة سفيرات المحبة والسلام رسالة من خلال إجتماعهن عبر تقنية الفيديو كونفرانس رفعن لافتة تحمل شعار " الختان جريمة .. #احميها من الختان " وذلك إحتفالآ ومساندة ودعم لليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث .