منجي الرحوي لـ"الوطن": الإخوان وراء اغتيال شكري بلعيد

تصاعد الغضب الشعبي والسياسي في تونس ضد حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، ورئيسها راشد الغنوشي، الذي يشغل رئاسة البرلمان، في هذا السياق تحدثت "الوطن" مع السياسي التونسي البارز منجي الرحوي، القيادي بالجبهة الشعبية، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، الذي أكد رفضه تحركات الغنوشي.

وقال الرحوي: نحن في حزب الوطنيين الديمقراطي الموحد جرى اغتيال القيادي شكري بلعيد، ونحن نوجّه أصابع الاتهام لحركة النهضة الإخوانية، وإلى الآن نبحث عن الحقيقة منذ 7 سنوات.

وأضاف: في حين أن المعطيات التي نريد أن نطلبها معطيات بسيطة، هل من الممكن أن "أبوعياض"، الإرهابي الذي كان وراء اغتيال الشهيد شكري بلعيد، لا يتم حتى الآن تقديم المكالمات التي كان يقوم بها في تلك الفترة، ليس هناك أمر قضائي يتم بموجبه كشف المكالمات منذ 7 سنوات.

وتابع: هذا غريب جداً، هذا دور الأخطبوط الإخواني الآن في القضاء والأمن وفي كل الأجهزة، وهذا هو الأمر الخطير.