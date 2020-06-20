يوميات كورونا في أوروبا.. هولندا: 91 إصابة و8 وفيات جديدة بالوباء

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.799.219، فيما وصل إجمالي الوفيات 463.312، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.655.755 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم، إن البلاد سجلت 91 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 49502 شخصا.

وأضاف المعهد الهولندي، أنه سجل ثماني حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد مما يرفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 6089 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي بلجيكا، سجلت السلطات، اليوم، 74 إصابة جديدة بكورنا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 60550 شخصا.

وقالت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان، إن البلاد سجلت أيضا خلال تلك المدة حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697 حالة.

ودخل خلال الـ24 ساعة الماضية 20 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما غادر المستشفيات 27 مريضا بعد شفائهم.

إجمالي المتعافين من الوباء في النمسا 16 ألفا و175 حالة

وفي النمسا، ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد، ارتفعت في البلاد لتصل إلى 16 ألفا و175 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغة 17 ألفا و323 حالة.

وأضافت الوزارة النمساوية، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 52 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تواجد 74 حالة في المستشفيات منها 8 حالات في العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 688 حالة.

وأوضحت الصحة النمساوية، أن عدد الفحوصات الطبية الخاصة بالفيروس التي تم إجراؤها في جميع أنحاد البلاد بلغت 93 ألفا و193 اختبارا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي فرنسا، تعتزم الحكومة، إعادة فتح دور السينما اعتبارا من بعد غد الاثنين، مشيرة إلى أن الملاعب ستستقبل الجماهير من جديد بدءا من 11 من يوليو المقبل بحضور خمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

وقالت الحكومة الفرنسية، في بيان إن " تحسن الوضع الصحي" المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته"، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأشارت الحكومة، إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب وحلبات السباق إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.

وأضافت الحكومة الفرنسية، أن الرحلات البحرية الدولية قد تستأنف "في سبتمبر" إذا استمر الوباء في الانحسار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكانت بطولة كرة القدم الفرنسية 2019-2020 قد توقفت نهائيا في 8 مارس الماضي بسبب كورونا المستجد في حين من المؤمل ان يبدأ دوري كرة القدم للمحترفين الموسم المقبل في 23 أغسطس.