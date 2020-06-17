فون دير لاين: أوروبا في طريقها للخروج من أزمة كورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن "أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة" الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونوهت دير لاين - في رسالة فيديو لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات أوردتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء - أن "اقتصاداتنا ستستأنف بأقصى سرعة وستعود حياتنا إلى طبيعتها فقط عندما يكون لدينا لقاح فعال وآمن ضد هذا الفيروس".

وأوضحت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي: "عندما ضربتنا الأزمة في شهر فبراير، كانت بداية أزمة صحية، وبعد بضع محاولات كل على حدة من الدول الأعضاء للاستجابة، اجتمعت أوروبا بسرعة وتصدت لهذا التحدي غير المسبوق".

وأضافت دير لاين: "أوروبا على وشك الخروج من هذه الأزمة، ولكن من الواضح بالفعل أن العالم كله سيصل إلى نقطة تحول عندما يتقاطع الجانبان الصحي والاقتصادي".