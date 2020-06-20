"الأطباء" تفتح باب التبرعات لتوفير مستلزمات مكافحة كورونا لأعضائها

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، في اجتماعه، تخصيص رقم حساب خاص لتلقي مساهمات الأطباء، في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية، وذلك حتى يتسنى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للأطباء، في هذه الظروف الصعبة وأزمة جائحة كورونا.

وخصصت النقابة، رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة - فرع عدلي)، ورقم حساب خاص بلجنة "مصر العطاء" بالنقابة، لتلقي تبرعات من يرغب من الجهات الاعتبارية والمواطنين والأطباء، على أن تخصص تلك التبرعات لتوفير بعض المستلزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وسيجري الإعلان بصورة شهرية، عن قيمة التبرعات وكيفية إنفاقها.