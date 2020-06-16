"متوفي بكورونا".. نقابة الأطباء تنعى الشهيد الثاني والسبعين في صفوفها

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد فتحي محمد عوض استشاري الرمد بالأقصر، الشهيد الثاني والسبعون من أعضاء النقابة المتوفين إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان قد نعى في وقت سابق اليوم الدكتور علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين سابقا.

وقالت نقابة الأطباء إن شهيدين جديدين توفيا إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، في وقت سابق اليوم، إذ نعت بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وترحمت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، على الشهيد الدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية المولى أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان