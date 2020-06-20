بعد الشفاء من كورونا.. محمود سعد يعود لعمله باتحاد الكرة

سمح الفريق الطبي المعالج للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، باستئناف عمله اعتبارا من اليوم، بعد أن أثبتت كافة الفحوصات والاختبارات التي أجريت له سلامته والتعافي من فيروس كورونا، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للجبلاية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أكد أن جميع المخالطين لمحمود سعد قبل التأكد من إصابته، خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت عدم حملهم للفيروس، وحتى الآن لم تظهر أي أعراض إصابة بالفيروس عليهم.

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