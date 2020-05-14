محمود حافظ: مشاركتى في "الاختيار" شرف.. و"سعد" لسان حال المصريين

حقق مسلسل "الاختيار" منذ بدء عرضه في الموسم الدرامي في شهر رمضان الجاري نجاحًا كبيرًا، وجاءت مشاركة الفنان محمود حافظ خلال أحداث المسلسل بتجسيد شخصية "سعد" مميزة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقال الفنان محمود حافظ، إن الفن هو القوة الناعمة لمصر، فمثلما يؤدي الطبيب والضابط دورهما في المجتمع، فإنه كممثل أدى دوره بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" لما يحمله من أهمية وطنية.

وعن مشاركته بمسلسل الاختيار أكد "حافظ" لـ"الوطن"، أن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه للعمل فيه، وأنه سعد كثيرًا حينما علم أن المسلسل يجسد مسيرة البطل الشهيد أحمد منسي، مشيرًا إلى أنه يعتبر المشاركة في هذا العمل شرف له.

وذكر "حافظ" أنه بذل مجهودًا كبيرًا لتقديم شخصية "مسعد" خلال أحداث المسلسل، والتي يعتبرها لسان حال الإنسان المصري البسيط الذي يعشق أرض وطنه، ويعرف دينه، ويرفض التطرف والإرهاب.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.