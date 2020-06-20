وزارة الخارجية: مصر ترعى أكثر من 5 ملايين لاجئ على أراضيها

أكدت مصر، اليوم السبت، التزامها بدعم اللاجئين والمهاجرين الذين تستضيفهم والمُقدرة أعدادهم بما يزيد عن 5 مليون شخص، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون على الأصعدة الدولية والعربية والأفريقية، لإيجاد حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين في العالم، بما يساهم في تعزيز متطلبات السلم والأمن ويعزز من جهود التنمية بالدول والمجتمعات الخارجة من النزاعات.

وأشارت الخارجية إلى أهمية توفير المجتمع الدولي للمساعدات اللازمة للاجئين بغض النظر عن جنسياتهم بشكل عادل، وتتبنى سياسة تقوم على السماح للاجئين بحرية الحركة والتنقل على أراضيها دون قيود، حيث لا تقيم مصر معسكرات للاجئين كغيرها من الدول، وتسمح لهم بالاستفادة من منظومة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة.