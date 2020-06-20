مصر تؤكد معاملة اللاجئين كالمواطنين في ظل أزمة كورونا

أكدت مصر، اليوم السبت، التزامها بدعم اللاجئين والمهاجرين في ظل أجواء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن هذا اليوم يذكر بالمسئولية المشتركة لسائر الدول تجاه حماية اللاجئين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، والحد من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة لهم، في إطار التقاسم العادل والمنصف للمسئولية وفقًا لمبادئ إعلان نيويورك الصادر في ٢٠١٦ والعهد الدولي للاجئين في ٢٠١٨.

وأشارت "الخارجية" إلى أنه منذ بداية انتشار وباء كورونا، حرصت الحكومة المصرية على إتاحة الخدمات الصحية والطبية للاجئين كالمصريين دون تمييز، في إطار الجهود الوطنية للتصدي للوباء، مع الدعوة لزيادة الدعم الدولي المقدم للدول المستضيفة للاجئين لتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الرعاية والمساعدة لهم.

وتواصل الحكومة المصرية تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في مصر، والمعنية بقضايا اللجوء والهجرة لتعزيز وزيادة الدعم الدولي للاجئين.

ويحيي العالم في ٢٠ يونيو اليوم العالمي للاجئين، والذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع أكثر من ٧٠ مليون شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين أُجبروا على الفرار من الحروب والعنف في بلادهم إلى دول أخرى بحثاً عن حياة أفضل.