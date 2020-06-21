مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:04 ص | الأحد 21 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:33
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:13
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:08
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 07:07
أذان العشاء 08:43
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 12:13
أذان العصر 03:52
أذان المغرب 07:19
أذان العشاء 08:55
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:05
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:39