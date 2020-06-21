مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:33

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:13

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:07

أذان العشاء 08:43

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:13

أذان العصر 03:52

أذان المغرب 07:19

أذان العشاء 08:55

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:05

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:39