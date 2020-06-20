قبرص: التزام تل أبيب بالاتفاقيات البحرية يثبت فشل مساعي تركيا

قال السفير الإسرائيلي لدى قبرص، سامي ريفيل، إن إسرائيل ملتزمة تماما باتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة مع جمهورية قبرص في 2010، فيما أشارت وكالة الأنباء القبرصية إلى أن تصريحات سفير تل أبيب تؤكد فشل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في إقناع إسرائيل بإلغاء اتفاقياتها مع قبرص.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، أن ريفيل شدد على أن حكومته تحترم حق قبرص في ممارسة حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ويأتي ذلك، أثر تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لـ"سي إن إن" التركية، ادعى فيها أن إسرائيل تنازلت عن بعض المناطق البحرية التابعة لها في المتوسط لصالح قبرص.

وأضافت الصحيفة اليونانية: "لقد كانت أسابيع صعبة بالنسبة لجاويش أوغلو لأنه لم يفشل فقط في إقناع إسرائيل بإلغاء اتفاقها البحري مع قبرص، ولكنه فشل في ردع مصر عن التفاوض مع اليونان لإنشاء اتفاقية".

وكان جاويش أوغلو لديه مخاوف مماثلة مع إيطاليا بعد التوقيع المشترك على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم إبرامها في وقت سابق من هذا الأسبوع في أثينا من قبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.