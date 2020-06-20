محافظ القليوبية يتفقد مقلبي قمامة بشبرا الخيمة وبنها

تفقد محافظ القليوبية، اليوم، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وكذلك المحطة الوسيطة عند كوبري المنصورة بمدينة بنها، للوقوف على أعمال تشغيل المحطتين واستيعابهما لكميات القمامة المتولدة من مدينتي شبرا الخيمة وبنها.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمحطتين وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات التي تنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة، وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لانتظام العمل.

وأضاف المحافظ أن هذه المحطات لابد وأن تنعكس على مستوى النظافة بالشوارع، خاصة أنها تعمل علي تجميع القمامة من الشوارع أولًا بأول.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ اليوم أعمال استكمال الطريق الجاري رصفه، والمؤدي إلى المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي، والتي تبدأ من نزلة الدائري ببهتيم بتكلفة 8 ملايين جنيه وبطول 4 كم.