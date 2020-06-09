محافظ القليوبية يحرر محضرا لصاحب "كارو" يلقي القمامة في الشارع

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب السيد المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي.

وتوجه المحافظ إلى منطقة الزنانيري لمتابعة أعمال تطوير ورصف الطريق البديل الذي يربط بين طريق شركات البترول بترعة الإسماعيلية وطريق الخصوص بطول 1200م2، لافتا إلى أن تطوير الطريق سوف يخدم سوق الخضار والفاكهة الجديد الذي جرى نقله من على ترعة الإسماعيلية.

وتفقد الهجان شارع 15 مايو لمتابعة الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات ومواقف السيارات العشوائية وإشغالات المحلات، بحضور اللواء السيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق. وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال طريق، و118 إزالة فورية و64 إزالة فرش مؤقت وطرد 90 بائعا متجولا وضبط 18 وصلة كهربائية مخالفة وإزالة 150 طن مخلفات.

وشملت الجولة التفقدية تفقد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، برفقة الدكتور عثمان شعلان رئيس الحي، حيث جرى ضبط بعض الباعة الجائلين والإشغالات لإعادة الانضباط، حيث جرى تحرير أكثر من 40 محضرا شملت (20 محضر إشغال - 5 إزالات فورية - 15 فرشا مؤقتا) .

وخلال الجولة جرى ضبط عربة كارو تلقي القمامة بشارع أحمد عرابي، وعلى الفور أمر المحافظ بضبط صاحب العربة وتحرير محضر له.

كما أصدر الهجان تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية، بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي علي الشارع.