"قرقاش": برنامج الزعامة والتمدد التركي سيورط أنقرة ومصالحها

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، إن تصريح عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ بل يشخص تغول سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، وهو تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي، واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام وتصفير المشاكل الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاءً استراتيجيًا للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة.

واعتبر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، أن تركيا تشكل أكبر خطر على العالم العربي حاليَا، وذلك في تصريحات تلفزيونية له بالأمس.