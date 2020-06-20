الثانوية العامة مش بس امتحان.. هدية "خشبة" للطلبة: فيديو يحمي من كورونا

امتحانات الثانوية العامة دق موعدها وانقبضت معها قلوب أولياء الأمور، محاطة هذا العام بالكثير من الكحول والكمامات والقفازات و"الفيس شيلد"، فهي الأدوات الجديدة التي تصاحب الطلبة في طريقهم إلى لجان الامتحان حتى العودة إلى بيوتهم مرة أخرى، للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، دقيقة لخصت مشهد ينتظر الآلاف غدا في فيديو "مش مجرد امتحان".

ليلة الامتحان يراجع الطالب المادة المقررة، وفي الصباح يتخذ احتياطاته للوقاية من الجائحة، فيرتدي الكمامة والـ"فيس شيلد"، ويرش الكحول على يديه، متوجها إلى لجنته، ذلك ما يحويه الفيديو القصير المعنون بـ"مش مجرد امتحان" مختتمًا بكلمة "ادعولنا".

عبدالرحمن خشبة، مخرج الفيديو، يقول في حديثه لـ"الوطن"، إن الفكرة واتتهم لعدم خلو بيت مصري من أهالي وطلبة خائفين من نزولهم لأداء امتحانات الثانوية العمة، في ظل انتشار جائحة كورونا وخوف الجميع من النزول والاختلاط، والجميع لديه أصدقاء أو أقارب في هذه المرحلة، حتى أنه على المستوى الشخصي كانت خالته تفكر في تأجيل امتحان نجلها هذا العام.

رسالة واضحة للفيديو وهي أن يدعو الجميع للطلبة القابضين على صحتهم ومستقبلهم، والرسالة الضمنية هي أخذ الطلبة احتياطاتهم، لذا قصد أن يرتدي الطالب في الفيديو كمامة و"فيس شيلد"، والأخير بشكل الخاص الكثيرون ليس لديهم ثقافته، فتعمّد إبرازه، وبالفعل جاءته تعليقات من طلبة ثانوية عامة عن ماهية قناع الوجه "شيلت فكرة التريقة عليهم من دماغهم، وقرروا يعملوا زي الطالب ده وياخدوا كل احتياطاتهم".

دقيقة و3 ثواني هي عمر الفيديو، فقد تعمد "خشبة" هذه المدة لتكون ملائمة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تتطلب السرعة، ليرى أنه حقق غايته يتضامن الجميع مع الطلبة والدعاء لهم والتوعية بالاحتياجات اللازمة.

فريق العمل مكون إخراج عبدالرحمن خشبة، ومدير تصوير محمود هاني، وموسيقي أحمد فراج، وتمثيل مؤمن وهدان، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي، وهم اعتادوا منذ نحو 3 سنوات العمل في مجال الإعلام والاشتراك بأفلام قصيرة وثائقية في مهرجانات، إلا أنهم يعتبرون هذا العمل مجرد فيديو صغير للتوعية والتضامن.