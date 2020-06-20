وزير التعليم: التاسعة صباحا آخر موعد لدخول امتحان الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين لامتحانات الثانوية العامة، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا فقط، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير، للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيجري دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة، ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا الأحد، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية.