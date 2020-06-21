أسعار السمك اليوم الأحد 21-6-2020 في مصر

تباينت أسعار السمك في السوق المصرية وتستعرض "الوطن" أسعار السمك اليوم الأحد 21 يونيو الحالي، كالتالي:

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 260 جنيهًا.

سمك المكرونة

سجل سعر الكيلو جرام من المكرونة السويسي 70 جنيهًا، والخليجي 40 جنيهًا، المكرونة المجمدة 25 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 80 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

سمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 17 إلى 40 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك البربون

تراوح سعر كيلو جرام سمك البربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين

ووصل سعر سمك الثعابين 210 جنيهات للكيلو جرام.