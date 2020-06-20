بعد غد.. النمسا تستضيف اجتماعا أمريكيا روسيا لبحث مستقبل الحد من النووي

تستضيف النمسا اجتماعا أمريكيا روسيا، بعد غد الاثنين والثلاثاء، لبحث مستقبل الحد من الأسلحة النووية، وسط غياب الصين التي لم تلبّ دعوة واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص مارشال بيلينجسليا، سيلتقي في النمسا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللقاء بين المبعوثين سيناقش "القضايا المتفق عليها بشكل مشترك، المتعلقة بمستقبل الحد من الأسلحة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن" الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة إلى الصين للانضمام لهذه المباحثات، وأوضحت ضرورة خوض مفاوضات الحد من الأسلحة بنية طيبة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الصين مرارا للانضمام للولايات المتحدة وروسيا، في محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق للحد من الأسلحة النووية، يحل محل اتفاقية ستارت الجديدة المبرمة عام 2010.

وتفرض هذه الاتفاقية آخر قيود متبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا أسلحة نووية إستراتيجية، بحيث لا تتجاوز 1500 لكل منهما، وتنتهي في فبراير.

ورفضت الصين مرارا اقتراح ترامب، علما أن التقديرات تشير إلى امتلاك بكين نحو 300 سلاح نووي.

وقال بيلينجسليا الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع ريابكوف على وقت ومكان المفاوضات في يونيو الجاري.

الولايات المتحدة ترفض "الرحلات الإضافية" مع الصين

وفي سياق آخر، رفضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، طلبا من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين، لكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن هذا القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين.

وأضافت الوزراة الأمريكية، أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار، إذا عدلت سلطات الطيران الصينية سياساتها، التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعيا بينهما.