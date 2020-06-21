حظك اليوم الأحد 21-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعتمد علم الأبراج على دراسة حركات النجوم والمجرات لوضع الصفات الإيجابية والسلبية للأفراد، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الكسوف في مربع برجك يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الكسوف في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالحب والتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصرى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الكسوف في منزلك الثاني وإذا أردت اليوم أن تحقق ذاتك فلتذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك باعتماد اللباقة والدبلوماسية في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اقتران الشمس والقمر الجديد يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الكسوف في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الكسوف في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

زحل يتراجع في مواجهتك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف من حولك بأكثر من طاقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل المشروعات يمدك باليقظة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يمنحك روح منفتحة ويدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحاب

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الكسوف في وضع معاكس يضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الكسوف في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدعمك ويعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الكسوف في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المالية وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تدير أعمالك ببراعة وتجد الوسيلة للتطور ولاكتشاف أشياء خافية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وتحمي حقوقك ولا تعلن عما لديك من معرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الكسوف في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الكسوف بمنزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اقتران الشمس والقمر الجديد يساعدك على التطور والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بسهولة وتستطيع أن تكون أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الكسوف في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.