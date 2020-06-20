"هافال" الصينية تكشف عن "B06" الجديدة والمتطورة ذات الدفع الرباعي

أزاحت شركة "هافال" العلامة الصينية لصناعة السيارات، الستار عن سياراتها الجديدة "B06" والتي تم تطويرها بتقنيات حديثة لتكون واحدة من أفضل مركبات الدفع الرباعي من الناحية التقنية، وخلال السطور التالية أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة، ومنها:

- حسب موقع روسيا اليوم، من المقرر طرح السيارة بمظهر عام يشبه إلى حد كبير سيارات "جيب شروكي" ذات القوة والجاذبية.

- محرك هذه السيارة من المفترض أن يكون بـ 6 أسطوانات وسعة 3 أو 3.5 ليتر، وعلبة السرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

- السيارة تأتي بابعاد طولية تصل إلى 4.70 م، وعرض189 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فـ 273 سم.

- السيارة تتوافر بها مصابيح أمامية مستديرة الشكل مزودة بتقنيات خاصة تمنحها إضاءة قوية جدا، أما داخل قمرة السيارة الداخلية فهي خالية من الأزرار التقليدية، ومجهزة بشاشات كبيرة تعمل باللمس، أما المقود فيشبه في تصميمه مقود سيارات Land Rover الجديدة.

- السيارة مزودة بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا مخصصة للطرق الوعرة.

- من المتوقع أن يكون سعر السيارة متراوح ما بين 18 و21 ألف دولار.