حظك اليوم الأحد 21-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج العقرب الكثير من الأهداف الكبيرة، ويسعى إلى تحقيقها بكافة الوسائل المتاحة لديه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الكسوف في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدعمك ويعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.