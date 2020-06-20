ترمب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته

توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ،مستشار الأمن القومى السابق جون بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته في مخالفة للقانون حسبما أفادت قناة "العربية"

وأضاف ترامب، أن بولتون خرق القانون وتم استدعاؤه وتوبيخه .

وتابع ترامب، أن بولتون يهوى إلقاء القنابل على الناس والآن ستلقى القنابل عليه .

ورفض قاض فيدرالي أمريكي اليوم، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع إصدار كتاب جون بولتون، مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

وقال القاضي رويس لامبرث في بيان: "بينما يثير سلوك بولتون أحادي الجانب مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، إلا أن الحكومة لم تثبت أن الأمر بمنع الإصدار هو الإجراء المناسب"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره. وتدعي الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض محتوياته.

من جهته، يقول الناشر إن الكتاب قد طبع وتم توزيعه بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.