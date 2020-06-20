حظك اليوم الأحد 21-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت أنّ من أكثر الأشخاص الذين يُعطون العلاقة العاطفية أهميتها في حياتهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الكسوف في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.